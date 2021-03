Sofidy obtient le label ISR d'État pour son fonds S.YTIC

" L'obtention de ce label confirme la philosophie des équipes de gestion actions chez Sofidy, et reflète notre engagement dans la considération des impacts ESG tout au long de nos processus d'investissements ", a déclaré Laurent Saint Aubin, gérant Actions Europe chez Sofidy.

Le label a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, pour permettre aux épargnants, ainsi qu'aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d'investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.