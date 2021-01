Sofidy nomme deux gérants de fonds immobiliers pour ses deux principales SCPI

(AOF) - Sofidy a annoncé la promotion de Louis-Frédéric Touati (35 ans) et Sylvain Hervy (37 ans), promus respectivement gérant de la SCPI Immorente et gérant de la SCPI Efimmo. En lien avec la croissance dynamique de ces SCPI, qui pèsent désormais 3,5 milliards d'euros pour la première et 1,5 milliard d'euros pour la seconde, ces créations de poste visent à fluidifier l'organisation et à renforcer les capacités de gestion de Sofidy. Ils coordonneront les actions de développement et sont en charge d'optimiser les performances financières des SCPI conformément aux objectifs définis avec le Directoire.