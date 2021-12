Sofidy : nomination de Flora Alter en tant que Responsable ESG

Elle sera notamment en charge de coordonner l'ensemble des équipes engagées dans la démarche ESG, de piloter la collecte et l'exploitation des données ESG pour promouvoir des plans d'actions efficaces, ainsi que d'accompagner la labélisation des fonds et la communication sur les indicateurs de performance extra-financière.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.