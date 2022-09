Sofidy lance SoLiving, un nouveau fonds spécialisé dans le résidentiel

(AOF) - Sofidy complète sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de SoLiving, OPCI labellisé ISR immobilier, dédié au marché européen du résidentiel et de l'hébergement. SoLiving est un OPCI Grand Public qui vise à investir directement ou indirectement dans les actifs incarnant les différents modes d'habitat. Tout en respectant l'approche de diversification prudente et sélective de Sofidy, SoLiving vise à investir dans le résidentiel, les résidences gérées, les actifs d'hébergement touristiques et des actifs financiers à thématique immobilière.

"Nous constituons une collection d'immeubles, d'abord en France puis en Europe, pour donner accès à des logements de qualité tout en gardant des objectifs de rendements ambitieux", indique Nicolas Léonnard, directeur du développement Hospitality et gérant du fonds.