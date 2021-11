Sofidy : deux acquisitions pour sa SCPI Sofipierre

(AOF) - Sofidy a signé deux acquisitions pour sa SCPI Sofipierre. La société de gestion a acquis un entrepôt de 14 781 m² situé au Havre auprès de Diderot Real Estate. Les locaux sont loués pour une période ferme de 9 ans à la société Legal qui y stocke, torréfie et conditionne les cafés de sa marque. Le terrain d'assiette de 3,3 hectares est entouré du quartier du Grand Hameau, un éco-quartier de nouvelle génération qui répond à des critères de performances environnementales et de mixité, propices à la coexistence de fonctions résidentielles, commerciales et économiques.

Sodify a également acquis un entrepôt de 5 759 m² situé sur la zone logistique Eurocentre à Villeneuve-lès-Bouloc auprès de Roche Dubar Groupe.

Les locaux sont loués à la société Danone Produits Frais dans le cadre d'un bail commercial renouvelé pour une période ferme de 9 ans. Eurocentre est une plate-forme multimodale nouvelle génération, qui s'étend sur 300 hectares de foncier au Nord de Toulouse. Il s'agit d'un hub logistique établi, qui accueille tous les acteurs traditionnels de la logistique.