Sofidy : acquisition d'un immeuble de bureaux à Paris pour 44,3 millions d'euros

(AOF) - Sofidy a annoncé une acquisition d'envergure réalisée au cœur de Paris pour le compte de l'un de ses fonds immobiliers. Le prix d'achat est de 44,3 millions d'euros. Cet actif de qualité est situé au 94 avenue de Suffren, entre le siège de l'Unesco et le Champs de Mars. Doté d'une surface utile de 4 420 mètres carrés en rez-de-chaussée/rez-de-jardin et de 75 parkings, cet actif offre un rendement brut immédiat de 4,5%.

Actuellement occupées en bureaux par la société Illumination Mac Guff, filiale française de NBC Universal (groupe américain Comcast) et spécialiste européen de la production de longs métrages d'animation tels que " Les Minions ", les surfaces offrent des accès sur l'avenue de Suffren, la rue de Laos et la rue de l'Abbé Roger Derry et présentent un réel potentiel d'évolution locative ou de reconversion.