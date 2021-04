Sofidy acquiert un immeuble de bureaux au centre de Toulouse

(AOF) - Sofidy a acquis un immeuble de bureaux au centre de Toulouse pour le compte des épargnants de la SCPI Sofipierre. Cet actif de qualité est situé au 5- 7 rue du Moulin Bayard 31000 Toulouse dans le quartier Matabiau en bordure des allées Jean Jaurès. L'immeuble développe une surface de 2190 m² en R+6 et 3 niveaux de sous-sol de parking (46 places) et d'archives. Les bureaux de cet immeuble, construit en 1993, sont aujourd'hui occupés à 100 % par 8 locataires de qualité et présentent un réel potentiel d'évolution locative ou de reconversion, estime la société.

"Cette nouvelle acquisition vient démontrer la capacité de Sofidy à réaliser des opérations immobilières au cœur des métropoles dynamiques françaises malgré un contexte économique difficile", a précisé le groupe.