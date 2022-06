Sofidy acquiert un ensemble de six immeubles interconnectés à Bonn

(AOF) - Sofidy, premier gestionnaire indépendant sur le marché des fonds immobiliers grand public et filiale de Tikehau Capital, poursuit sa stratégie de développement en Europe en renforçant sa présence en Allemagne avec l’acquisition au cœur du quartier fédéral de Bonn d’un ensemble de six immeubles interconnectés d’une surface de 21 800 m². Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une transaction off market.