Sofidy acquiert un commerce à Bordeaux

(AOF) - Sofidy a acquis un actif immobilier de commerce au 14 rue Franklin à Bordeaux, pour le compte des épargnants de l'OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe. L'actif est situé en pied d'immeuble et s'étend sur une surface de 140 m². Il bénéficie d'une bonne visibilité grâce à une vitrine de 5 mètres et de sa position centrale au cœur du quartier historique de Bordeaux.

En effet, localisé en plein cœur de Bordeaux, le quartier du Triangle d'Or est délimité par les Allées de Tourny, le Cours de l'Intendance et le Cours Georges Clémenceau. On y retrouve les plus importants monuments de Bordeaux : La place Tourny, l'Opéra National et la place Gambetta. Il abrite également la place des Grands-hommes en son centre. Ce secteur bénéficie d'une vie économique dynamique avec la présence de nombreux commerces de luxe et de joailleries.

Acquis début mars, le local commercial est loué dans son ensemble depuis 2003 à l'enseigne de prêt-à-porter Cotélac.

"Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de notre OPCI Sofidy Pierre Europe qui cible principalement les actifs de commerces et de bureaux situés en France et dans les métropoles européennes", a déclaré Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.