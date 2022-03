Sofidy acquiert le Green Factory à Lyon

(AOF) - La société de gestion spécialisée notamment dans les SCPI Sofidy a acquis un immeuble de bureaux, le " Green Factory ", situé à Vaise dans le 9ème arrondissement de Lyon, pour le compte des épargnants de la SCPI Effimo 1. Cet actif est situé à Vaise, quartier en pleine mutation et développement depuis les années 90, devenu le Pôle Numérique de Lyon, accueillant de nombreuses entreprises de l'ingénierie informatique, acteurs de l'enseignement supérieur et entreprises de service. Le quartier profite d'une très bonne desserte par les transports publics.

D'une surface de 3 111 m² répartis sur 2 niveaux, le bâtiment Green Factory a bénéficié d'une importante et ambitieuse éco-rénovation en 2021 qui a associé enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour aboutir à un bâtiment performant, bien intégré dans son quartier, lumineux et agréable à vivre pour ses usagers.