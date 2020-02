Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodifrance : projet d'acquisition par Sopra Steria Cercle Finance • 21/02/2020 à 09:05









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir signé un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir 94,03% du capital social de Sodifrance, à un prix de 17,10 euros par action, pour créer un leader des services du numérique dédiés à l'assurance et à la protection sociale. L'acquisition de ce bloc de contrôle qui serait intégralement payé en numéraire, conduirait au dépôt par Sopra Steria, d'une offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation. Avec 1.160 collaborateurs, Sodifrance a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros. Le projet d'acquisition est soumis aux consultations et conditions préalables usuelles et pourrait être finalisé à la fin du deuxième ou au début du troisième trimestre 2020.

