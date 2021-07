Sodexo veut fusionner ses services à la petite enfance avec ceux du groupe Grandir

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sodexo a annoncé être entré en négociations exclusives pour combiner ses services à la petite enfance avec ceux du groupe Grandir, un acteur de référence en France et un pionnier du développement du marché français des crèches privées. Cela vise notamment la fusion de leurs activités globales de crèches, incluant Liveli en France. A l'issue de cette opération, qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel, Sodexo deviendrait actionnaire minoritaire du groupe Grandir.

