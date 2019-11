Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : vers un re-test des 108,5E Cercle Finance • 11/11/2019 à 13:59









(CercleFinance.com) - Sodexo repasse les 107,2E et s'achemine vers un re-test des 108,5E (zénith intraday du 7 novembre). Le franchissement de la borne supérieure du corridor 99/106E valide un objectif de 113E.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +2.02%