Sodexo : une nouvelle offre de restauration scolaire aux USA

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle offre de restauration destinée aux collégiens américains qu'il présente comme davantage axée sur la santé et le bien-être. Avec ce nouveau service, baptisé 'de 'foodiE Café', le groupe dit vouloir proposer les goûts en vogue du moment, des repas pratiques, des choix durables ainsi que des options diététiques, le tout servi 'rapidement'. 'Plusieurs décennies de travail avec les écoles publiques, conjuguées à nos travaux de recherche et à l'éclairage des élèves nous ont appris que les parents souhaitent que la santé et le bien-être soient au coeur des programmes de repas scolaire', explique Stephen Dunmore, le patron de la division scolaire de Sodexo North America. Le groupe précise que sa nouvelle offre de restauration peut être commandée via son application numérique SoHappy.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.42%