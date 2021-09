Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : une nouvelle marque pour le sport et l'évènementiel information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé jeudi le regroupement de ses activités dans les domaines du sport, de l'évènementiel et des loisirs sous une marque unique qui portera le nom Sodexo Live!. Le groupe français explique qu'il a connu une forte croissance dans le secteur, avec un chiffre d'affaires qui atteignait 1,7 milliard d'euros sur l'exercice 2018-2019, avant la crise du Covid. Pour Sodexo, le retour des événements ouverts au public avec le développement de la vaccination doit constituer un vecteur de 'nombreuses opportunités' sur un marché structurellement en croissance. Le groupe - qui bénéficie déjà de partenariats avec la Coupe du Monde de Rugby, le Tour de France ou Rolland Garros - souligne que sa nouvelle branche regroupera près de 40.000 collaborateurs sur 500 sites, notamment sous des enseignes comme Lenôtre, Yachts de paris ou Bateaux Parisiens. Au-delà des services de restauration, Sodexo Live! entend proposer des solutions de commercialisation des sites, de gestion de la billetterie ou encore de merchandising pour les stades ou les lieux culturels. D'après une récente étude réalisée par Harris Interactive pour Sodexo Live!, 80% du public se sent aujourd'hui à l'aise pour assister de nouveau à des évènements sportifs, culturels ou professionnels.

