Sodexo : un contrat hospitalier remporté en Pennsylvanie

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mercredi avoir remporté un nouveau contrat de restauration portant sur les hôpitaux du groupe de santé américain Penn State Health. L'accord concerne l'alimentation des patients ainsi que l'exploitation des cafétérias appartenant au périmètre du groupe, qui inclut un café Starbucks et un point de restauration rapide Au Bon Pain, explique Sodexo. Le contrat - effectif avec effet immédiat - prévoit notamment l'adoption d'un mode de restauration inspiré du 'room service' proposé dans les hôtels pour les patients hospitalisés au sein du centre Milton S. Hershey. Les établissements du groupe Penn State Health sont situés au centre de l'Etat de Pennsylvanie.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.25%