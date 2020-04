SODEXO : UBS reste à l'Achat

(AOF) - UBS réitère sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 83,8 euros sur Sodexo. La banque helvète pointe une croissance organique et une marge de résultat d'exploitation au premier semestre au dessus de ses attentes. La maison d'analystes souligne cependant que les perspectives du groupe sont plus optimistes que les siennes. Toutes choses égales par ailleurs, le spécialiste des services de restauration s'attend implicitement à une perte d'exploitation de 100 millions d'euros au cours du deuxième trimestre alors qu'UBS anticipe une perte d'exploitation de 500 millions.

