Sodexo: toutes les résolutions ont été adoptées en AG

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Sodexo s'est tenue ce mardi 14 décembre 2021 sous la présidence de Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration.



Le quorum s'est établi à 84,89 % et 2428 actionnaires ont été présents, représentés ou ont voté par correspondance.



Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées.



A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Sodexo reste composé de 12 membres de 4 nationalités, dont 7 administrateurs indépendants, 7 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés.





