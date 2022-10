Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: termine en forte hausse après ses résultats information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 4% après l'annonce de son chiffre d'affaires et des perspectives.



Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2022 atteint 21,1 milliards d'euros, en hausse de +21,2% par rapport à l'exercice précédent avec une croissance interne de 16,9%. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est en hausse de +17,0%.



Le résultat d'exploitation s'élève à 1 059 millions d'euros, en hausse de +83,3%. La marge d'exploitation est de 5,0 %, en hausse de +170 points de base.



Le résultat net part du Groupe est multiplié par cinq pour atteindre 695 millions d'euros, contre 139 millions d'euros pour l'exercice 2021. Le bénéfice par action s'élève à 4,75 euros contre 0,95 euro pour l'exercice 2021. Le résultat net ajusté a doublé à 699 millions d'euros, contre 346 millions d'euros pour l'exercice 2021.



' Compte tenu du retour de l'activité Services sur Site au niveau pré-Covid au 4e trimestre, nous anticipons pour l'exercice 2023 le retour du chiffre d'affaires et des marges aux niveaux de l'exercice 2019. La croissance interne est attendue entre +8 et +10% ' indique le groupe.





