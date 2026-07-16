Sodexo table sur une croissance du CA de 2-3% en 2027

Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration dévoilant ses objectifs lors d'une journée investisseurs à Paris.

Le groupe français avait révisé au début du mois son objectif de croissance interne pour 2026, tablant sur un chiffre d'affaire en progression de 1,2% à 1,5%, contre 0,5% et 1% précédemment.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)