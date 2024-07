Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: structure simplifiée avec la cession de Sofinsod information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 10:06









(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé mercredi qu'il allait simplifier sa structure actionnariale en procédant à la cession de sa participation dans Sofinsod à la holding Bellon, une opération dont l'intégralité du produit sera reversée aux actionnaires.



Dans un communiqué, le groupe de restauration collective explique avoir formulé ces dernières semaines une offre portant sur la cession de Sofinsod à Bellon SA, qui l'a acceptée.



'Cette opération permet à Sodexo de mettre fin à la boucle d'autocontrôle et de monétiser un actif illiquide et sous valorisé', est-il expliqué dans son communiqué.



Sofinsod, holding détenue à 100% par Sodexo, détient 19,6% de Bellon SA, la holding de la famille fondatrice Bellon et actionnaire de référence des groupes Sodexo comme Pluxee.



L'opération valorise 100% des titres Sofinsod - dont le seul actif est sa participation de 19,6% dans Bellon SA - à 918 millions d'euros.



A titre de comparaison, Sofinsod était valorisé à 751 millions d'euros dans les derniers résultats du groupe.



Le prix de cession sera intégralement distribué aux actionnaires de Sodexo sous la forme d'un acompte sur dividende d'un montant de 6,24 euros par action, qui sera détaché au plus tard le 27 août et payé le 29 août.



Ce montant représente 8% de la capitalisation boursière du groupe.



D'après les analystes, ces opérations étaient nécessaires afin de permettre de combler l'écart de valorisation qui existe avec le britannique Compass et permettre une revalorisation en Bourse.



Suite à cette restructuration, l'action Sodexo s'adjugeait 2,2% mercredi matin et signait l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120.





Valeurs associées SODEXO 84,70 EUR Euronext Paris +3,29%