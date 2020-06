Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : sortie prochaine de l'indice CAC40 Cercle Finance • 12/06/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Sodexo s'adjuge 2% et surperforme ainsi le CAC40 (+0,3%), alors que le titre du groupe de services devra quitter l'indice-phare de la Bourse de Paris, le 22 juin prochain, sur décision du conseil scientifique des indices d'Euronext. Ce dernier a en effet décidé jeudi soir, à l'issue de sa revue trimestrielle des indices, de replacer la valeur comme composante du CAC40, par le titre Teleperformance. L'action Sodexo sera toutefois intégrée à l'indice CAC Next 20.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +4.41%