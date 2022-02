Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: Sophie Bellon confirmée comme directrice générale information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer sa présidente depuis 2016, Sophie Bellon, au poste de directrice générale, fonction qu'elle exerçait par intérim depuis le 1er octobre dernier.



Jugeant que Sophie Bellon a mené avec succès la phase de transition de ces derniers mois, le conseil estime qu'elle est la mieux placée pour conduire le groupe de services dans cette nouvelle étape de son histoire.



Le conseil, qui comprend une majorité d'administrateurs indépendants, a également décidé de nommer Luc Messier, administrateur de Sodexo depuis janvier 2020, en tant qu'administrateur référent indépendant.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris 0.00%