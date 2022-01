Sodexo signe un "bon début" d’exercice information fournie par AOF • 06/01/2022 à 16:03



(AOF) - Le titre Sodexo alterne hausses et baisses depuis l'ouverture et affiche cet après-midi un repli de 0,25% à 80,86 euros à Paris, dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. Au cours du premier trimestre de son exercice fiscal 2021-2022, le géant de la restauration collective a fait état de revenus en hausse de 18,8% sur un an, à 5,3 milliards d'euros. Cela représente une croissance interne de 17,5%, soit le haut de la fourchette que s'était fixée le groupe marseillais, le consensus fournit par UBS s'établissant à +17%. "Un bon début", affirme la banque.



"Une amélioration qui permet à l'activité de remonter à 95% de son niveau pré-covid sous l'impulsion de la l'augmentation saisonnière dans le secteur de l'éducation, les écoles étant désormais 104% et les universités à 84% de leurs niveaux pré-pandémie", relève UBS.



"Les services Avantages & Récompenses, Santé & Seniors, Ecoles ainsi que les services de Facilities Management sont désormais bien au-dessus de leurs niveaux pré-Covid, s'est félicitée Sophie Bellon, la Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo, et Sports & Loisirs, Universités et Services aux Entreprises sont en forte amélioration".



"La reprise s'accélère dans les services de restauration. Toutes les zones géographiques contribuent à cette croissance, et plus particulièrement l'Amérique du Nord", s'est encore réjouie la dirigeante.



En ce qui concerne Omicron, la société estime qu'il est encore trop tôt pour évaluer si les mesures sanitaires récentes prises par les gouvernements auront un impact significatif ou non sur l'activité. Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier de Sodexo, Marc Rolland, a toutefois déclaré que l'activité de restauration pour les cadres pourrait légèrement baisser, ces derniers se retrouvant plus souvent en télétravail.



Le groupe de restauration collective s'est aussi dit peu inquiet face aux mesures de restriction tant que celle-ci restent de courte durée. Il a ainsi maintenu ses prévisions annuelles, tablant sur une croissance interne 15% à 18% et sur une marge d'exploitation proche de 5 %, à taux constants.



À plus long terme, Sodexo a pour objectif de "renouer rapidement avec une croissance régulière et soutenue, et dépasser le niveau pré-Covid de la marge d'exploitation". Il mise notamment sur l'accélération de la croissance en Amérique du Nord, le déploiement de nouveaux modèles de restauration, une gestion plus active de portefeuille, une organisation plus efficace et la réduction structurelle des SG&A pour y parvenir.





