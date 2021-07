Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : se redresse vers 82E, les 86,2E à retracer Cercle Finance • 02/07/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Après ce qui s'avère être une fausse cassure des 77,6E puis un plancher de 76,45E le 29 juin, Sodexo se redresse vers 82E (résistance du 2 et 9 juin): en cas de franchissement, le titre devrait re-tester les 86,25E, ex-pic des 8 et mars puis des 7 et 10 mai dernier.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.07%