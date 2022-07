Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : se redresse vers 70,8E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Sodexo teste une nouvelle fois la zone des 64,6/64,7E (après le 6 avril et le 23 juin) et se redresse vers 70,8E.

Le franchissement des 68,3E (résistance oblique moyen terme) pourrait marquer une possible inversion de polarité avec les 75E (zénith de la mi-mai) en ligne de mire.





