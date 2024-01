Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sodexo: scission de Pluxee confirmée après l'AG information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - Sodexo confirme le spin-off et la cotation de Pluxee le 1er février, suite à l'approbation de la distribution en nature d'actions Pluxee aux actionnaires de Sodexo approuvée à une très large majorité lors de son assemblée générale qui s'est tenue ce mardi.



Au cours de cette AG, Didier Michaud-Daniel, président exécutif du conseil d'administration de Pluxee, et Aurélien Sonet, son directeur général, ont par ailleurs présenté la nouvelle entreprise, son offre, sa stratégie et ses perspectives de croissance aux actionnaires.



Le spin-off de Pluxee est donc mis en oeuvre selon le calendrier défini, à savoir le détachement et la première cotation des actions Pluxee sur Euronext Paris le 1er février. La livraison des titres Pluxee aux actionnaires est prévue le 5 février.





