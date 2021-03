Sodexo : s'engage sur la santé et la sécurité, avec l'UITA

(CercleFinance.com) - Sodexo et l'UITA (Union internationale des travailleurs-euses de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du catering, du tabac et des branches connexes), ont signé une déclaration d'intention portant sur la santé et la sécurité, qui renforce leurs engagements et leurs priorités de promouvoir le droit des collaborateurs à la sécurité et à la santé au travail.

Sodexo et l'UITA annoncent ainsi leur souhait de mener, ensemble, un travail de sensibilisation autour de ces priorités que sont la santé et la sécurité, de renforcer leurs engagements à cet égard en favorisant l'essor de ces sujets fondamentaux dans le secteur de l'industrie alimentaire et hôtelière.

Sodexo et l'UITA pourront ainsi rassembler les points de vue des entreprises, des syndicats, des affiliés et des travailleurs du secteur pour faire progresser les standards.