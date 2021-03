Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : s'engage à atteindre 100% d'énergie renouvelable Cercle Finance • 29/03/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Sodexo rejoint l'initiative RE100 de The Climate Group. Le groupe confirme ainsi sa volonté d'utiliser des sources d'électricité 100% renouvelables sur ses propres sites, d'ici 2025. ' RE100 est une initiative internationale qui réunit les entreprises les plus influentes au monde, en vue de piloter la transition vers une électricité 100 % renouvelable ' souligne le groupe. Cet engagement concerne les sites exploités directement par Sodexo dans le cadre de ses activités des périmètres 1 et 2, et selon les directives du protocole GHG. Il s'inscrit dans la stratégie d'action pour le climat de Sodexo qui a pour objectif de réduire ses émissions de carbone de 34% à horizon 2025.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +1.04%