Sodexo : s'éloigne des 66E

(CercleFinance.com) - Sodexo essuie l'une des plus fortes baisses du SBF120 dans le sillage de son point d'activité et s'éloigne à nouveau de sa résistance des 66E, recouvrant au passage un petit 'gap' ouvert la veille à 64E. En cas de poursuite de la tendance, le titre pourrait chercher du soutien vers les 58,1E du 25 juin.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -4.84%