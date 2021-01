Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : retrace son zénith des 76,2E du 4 décembre Cercle Finance • 08/01/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 70,72E s'envole de près de 8% après l'annonce de son chiffre d'affaires, en baisse de - 22,7% au 4ème trimestre 2020 contre -24,9% au 3ème. Sodexo retrace son zénith des 76,2E du 4 décembre et va tenter de s'extraire du corridor 68,4E/76,4E, en direction des 84,4E... et au minimum jusque vers le 'gap' des 82,6E du 5 mars 2020.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +8.68%