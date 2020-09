Sodexo : Retour sur les 57.7 EUR (21GKC)

(Zonebourse.com) La tendance de fond est actuellement baissière sur le titre Sodexo. Cette dernière devrait se prolonger dans les séances à venir et ainsi déboucher sur des cibles baissières plus importantes en direction des 57.7 EUR. On pourra donc acheter le turbo put infini Citigroup 21GKC qui cote 0.72 EUR. Le ralliement des 57.7 EUR permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 45% pour cette recommandation et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 67.5 EUR limitera le risque à 25%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli