Sodexo : retour au zénith, re-test imminent des 108,65E

(CercleFinance.com) - Sodexo est de retour au zénith à 107,50E: le titre efface la ligne de résistances des 105,8E (sommet du milieu de l'été) : un re-test des 108,65E (éphémère zénith annuel intraday du 11 avril, qui ressemblait plus à un 'bruit' qu'à un vrai sommet) est imminent. Au-delà, Sodexo pourrait viser les 123E...

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +6.91%