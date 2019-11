Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : résultats conformes aux objectifs pour 2018-19 Cercle Finance • 07/11/2019 à 07:27









(CercleFinance.com) - Sodexo publie au titre de l'exercice écoulé un résultat net en hausse de 2,2% à 665 millions d'euros, soit 4,56 euros par action, et une marge d'exploitation stable à 5,5%, dans le bas de la fourchette des objectifs de 5,5 à 5,7%. A 21.954 millions d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6% en données publiées, avec une croissance interne de 3,6%, au-delà de la fourchette des objectifs de 2 à 3% annoncés en novembre 2018 et de sa révision à la hausse autour de 3% en juillet. Le dividende qui sera proposé s'élève à 2,90 euros, en hausse de 5,5%. Pour l'exercice 2019-20, Sodexo s'attend à une croissance interne du CA autour de 4% et une marge d'exploitation stable, hors effet de change et tout impact potentiel de la mise en oeuvre d'IFRS 16.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +6.96%