Sodexo: résultats accrus de plus de 30% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Sodexo publie un résultat net en augmentation de 30,6% à 440 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023, et un résultat d'exploitation accru de 30,9% à 704 millions (+22,5% hors effet de change), soit une marge améliorée de 60 points de base, à 5,8%.



Le chiffre d'affaires s'élève à 12,1 milliards d'euros, en progression de 17,8%. Hors effets de périmètre et de change, la croissance interne s'établit à +13,4%, dont +12,9% pour les services sur site et +24,2% pour les services avantages et récompenses.



Fort de ces résultats supérieurs à ses attentes, Sodexo revoit légèrement à la hausse son objectif de croissance interne pour l'exercice 2023, désormais attendue proche de +11%, portée aussi par une contribution des hausses de prix au second semestre.



A cette occasion, Sodexo fait part d'un projet de spin-off et de cotation des services avantages et récompenses courant 2024, pour 'créer deux pure players, bénéficiant tous deux de modèles économiques fortement générateurs de trésorerie'.