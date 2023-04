Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: repli du titre après la dégradation de RBC information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - L'action Sodexo s'inscrit en baisse ce lundi à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation des analystes de Royal Bank of Canada.



Les équipes de la banque canadienne ont annoncé ce matin avoir abaissé leur conseil de 'surperformance' à 'performance en ligne' en raison d'un profil risque/rendement jugé 'mieux équilibré'.



A 15h30, le titre du groupe de restauration collective perd 0,5%, dans un marché parisien stable, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore une progression de 9,5% depuis le début de l'année.



Les analystes de RBC justifient leur dégradation par la solide performance du titre au cours des 12 mois écoulés, sur fond d'amélioration des résultats opérationnels et d'officialisation du projet d'entrée en Bourse de sa filiale de services, avantages et récompenses (BRS), prévu l'an prochain.



Ils font cependant remarquer que le bilan 'disparate' du groupe de services de restauration collectif en matière de performances opérationnelles, conjugué à une gouvernance d'entreprise jugée insuffisante, pourrait limiter l'intérêt des investisseurs aux niveaux de cours actuels.



Leur objectif remonte, malgré tout, de 101 à 106 euros.





Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.81%