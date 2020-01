Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : repasse le cap des 107E Cercle Finance • 08/01/2020 à 17:19









(CercleFinance.com) - Sodexo repasse le cap des 107E (zénith du 27/12) et revient tutoyer la résistance des 107,4E de la mi-novembre: au-delà, le coup de balancier entre 103 et 107,5E valide un objectif de 111,5E.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +2.48%