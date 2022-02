Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: renforce son partenariat avec la start-up Kiwibot information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 16:58









(CercleFinance.com) - Kiwibot, la start-up colombienne de livraison robotisée, a annoncé un contrat élargi avec Sodexo. Ce contrat permettra à l'entreprise d'étendre sa flotte pour atteindre 1 200 robots livrant 50 campus universitaires américains aux côtés de Sodexo d'ici fin 2022.



La société de livraison robotisée basée aux États-Unis a conclu un contrat de plusieurs millions de dollars avec Sodexo. Kiwibot compte déjà 200 robots actifs sur 10 campus américains.



' Cette année, ce sont encore davantage d'étudiants qui pourront bénéficier d'une livraison autonome, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de ce marché émergent ' a déclaré Sarosh Mistry, président de la région Amérique du Nord de Sodexo.





