Sodexo : remboursement de l'encours des emprunts USPP

(CercleFinance.com) - Suite à des discussions avec les détenteurs de ses emprunts USPP, mis en place entre 2011 et 2018, Sodexo annonce avoir décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de 1,6 milliard de dollars pour préserver sa liberté d'action. Le groupe de services économisera ainsi 198 millions d'euros de coûts financiers futurs, dont 52 millions en 2021. Le coût moyen de la dette s'établira dorénavant à environ 1,2%, par rapport à 2,3% à la fin de son premier semestre 2019-20. Il entend procéder à ce remboursement, qui inclut une indemnité d'environ 149 millions d'euros, d'ici la clôture de l'exercice. Sodexo ne sera alors plus soumis à des covenants financiers et 'conservera une totale agilité pour naviguer en ces temps incertains'.

