SODEXO relève sa prévision de marge d'exploitation du premier semestre

(AOF) - Sodexo a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020/2021 conforme à ses prévisions et relevé sa prévision de marge d'exploitation du premier semestre. Le chiffre d'affaires a baissé de 27,1% à 4,432 milliards d'euros. La croissance interne est ressortie à 22,7%. La tendance s'est donc améliorée depuis le trimestre précédent, qui était en baisse de 24,9%.

À ce stade, au vu de la performance du premier trimestre, le groupe maintient ses prévisions de croissance interne négative comprise entre - 20 % et - 25 % sur le premier semestre de l'exercice 2020-2021, en amélioration par rapport au deuxième semestre de l'exercice 2019-2020.

Au premier trimestre de l'exercice 2020-2021, la performance est supérieure aux attentes en termes de maîtrise des coûts et de négociation des contrats.

Ainsi, malgré l'incertitude entourant l'évolution de la pandémie, son objectif de marge d'exploitation au premier semestre 2020-2021 est désormais d'au moins 2,5%, au-delà de ses hypothèses initiales de 2 à 2,5%.

À plus long terme, en estimant que la crise sanitaire se terminera d'ici la fin de l'année calendaire 2021, le groupe vise à retrouver un niveau de croissance soutenue et une reprise rapide de la marge d'exploitation au-delà du niveau de marge d'avant crise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Groupe de services aux entreprises, essentiellement sur sites -restauration collective, tickets-repas-, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 22Mds€, apporté par 4 activités - services de restauration pour 64 %, services de facilities management pour 32 %, services avantages& récompenses pour 4 % ;

- 2 grandes zones géographiques -les Amérique, Europe et Asie pour 56 % et 44 % pour l'Amérique latine- et 3 segments de clientèle -entreprises et administrations pour 55 %, santé et seniors pour 25 % et éducation pour 20 % ;

- Modèle de création de valeur par amélioration de la vie des clients, avec la technologie et l'innovation comme accélérateurs ;

- Société détenue à 42,2 % par la famille fondatrice Bellon (56,7 % des droits de vote), Sophie Bellon présidant le conseil d'administration de 12 membres, Denis Machuel étant directeur général) ;

- Solidité financière avec 5 Mds€ de liquidités face à une dette brute de 5,5 Mds€ (42 % en dollars) notée A par Standard & Poor's.

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Focus sur la Croissance » : rationalisation du portefeuille (présence dans 67 pays contre 80), standardisation digitale de la gestion des sites et renforcement aux Etats-Unis ;

- Stratégie d'innovation :

- digitalisation de l'entreprise : formation intensive des salariés « Digital Passport », Sodexo Data Lab...

- offre aux clients : sur sites, déploiement des applications Rydoo, MyWayApp pour les résidents, I PROMISE pour les dirigeants, dans les restaurants, application BlueFox,

- écosystème de start-ups avec le fonds Sodexo Ventures ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow 2025 » saluée par les agences de notation extra-financière (1er de son secteur dans le Dow Jones DJSI) et le SAM Sustainability) :

- recul de 62 % (2011-19) de l'intensité des émissions carbone et de 50 % du gaspillage alimentaire,

- mise en place au 2nd semestre de « rise with Sodexo » : déploiement du programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, réduction des articles à usage unique et des déchets plastiques, alimentation durable et repas « à faible émission de carbone », approvisionnement durable et responsable et formation environnementale des salariés ;

- Après l'Asie-Pacifique, vers un déploiement mondial de Zeta, architecte de plateformes technologiques offrant des solutions digitales de paiement ;

- Poursuite de la diversification dans les services aux particuliers -gardes d'enfants et services aux seniors- et dans l'hôtellerie, accélérée par l'acquisition de Eslan.

=/ Défis /=

- Impact de la pandémie : recul de 30 % des revenus au 3ème trimestre ;

- Adaptation à la pandémie : report ou suppressions des projets, suppressions d'emplois en Belgique, dépréciations d'actifs, agilité de la dette ;

- Mise en place de « rise with Sodexo », programme post Covid d'offre globale de multi-activités ;

- Objectif 2019-20 (exercice clos le 31 août) : repli de 28 % du chiffre d'affaires du 2nd semestre et de 23 % du résultat d'exploitation.