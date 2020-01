Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : rejoint une initiative pour personnes handicapées Cercle Finance • 15/01/2020 à 15:00









(CercleFinance.com) - Le groupe de services Sodexo annonce ce mercredi son adhésion à The Valuable 500, une initiative internationale regroupant à ce jour 200 entreprises mondiales pour mettre le handicap à l'ordre du jour des d'entreprises. Soutenant la campagne dédiée à mettre à profit le potentiel et la valeur sociale et économique des personnes en situation de handicap dans le monde, Sodexo s'est engagé à ce que d'ici 2025, 100% de ses effectifs aient accès aux initiatives en faveur de leur inclusion. Concrètement, chaque pays dans lequel Sodexo opère aura une politique de non-discrimination concernant les personnes en situation de handicap, une communication en faveur de leur inclusion et un défenseur du handicap parmi des collaborateurs du groupe.

