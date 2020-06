Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : pullback sous les 63E, support vers 60E Cercle Finance • 11/06/2020 à 14:19









(CercleFinance.com) - Sodexo ouvre un 'gap' sous 66E et poursuit le pullback amorcé sous 70,7E vers les 63E (déjà -10% en 3 séances): le prochain support ne se dessine pas avant 60E (support testé le 29 mai), lequel coïncide avec le support oblique court terme issu du plancher des 50,4E (le 19/03) puis des 55,3E (le 22/05)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -5.07%