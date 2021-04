Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : pullback sous 85,75E, surveiller 80E. Cercle Finance • 15/04/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - Sodexo amorce un pullback sous 86E, 48H après avoir levé 1,25Mds$ (opération bien accueillie). Le titre reste protégé à court terme par un bon support vers 80E mais cela pourrait ne pas suffire si un 'M' baissier se dessinait sous 86,6E (le 8 mars) puis 86E.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -1.41%