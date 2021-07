Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : puissant rebond sur 69,3E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Sodexo ouvre un 'gap' au-dessus de 71,28E et valide un puissant rebond sur 69,3E : le titre se hisse au-delà de 74E et cette reprise en 'V' pourrait se poursuivre en direction du 'gap' des 75,84E du 9 juillet puis de l'ex-plancher des 76,44E du 29 juin.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +4.63%