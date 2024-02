Sodexo prolonge son partenariat mondial avec AstraZeneca

(AOF) - Sodexo étend son contrat de services de restauration et de "facilities management" avec les laboratoires AstraZeneca au Royaume-Uni, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège pour une durée supplémentaire de 5 ans. Depuis 2008, les deux groupes ont "bâti une relation de confiance, réalisant des avancées significatives pour améliorer le quotidien des consommateurs", précise un communiqué.

Cette collaboration a débuté au Royaume-Uni avec un contrat initial de services de restauration et de "facilities management". En 2012, ce contrat s'est étendu à des sites et des services additionnels au Royaume-Uni, ainsi qu'en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège.