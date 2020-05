Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : programme de réponse aux défis sanitaires Cercle Finance • 20/05/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce le lancement mondial de 'Rise with Sodexo', programme destiné à ses clients pour 'répondre aux défis sanitaire, opérationnel et de confiance posés par l'installation dans le temps de la pandémie de Covid-19 dans le monde'. Cette approche s'articule en cinq étapes : évaluation des risques, protection des personnes et des lieux, mise en place de services de restauration vecteurs de performance, soutien au bien-être des consommateurs, optimisation de l'expérience au travail. 'Ce programme, actuellement mis en place aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni & Irlande, sera déployé mondialement sur les segments de clientèles de Sodexo', ajoute le groupe de services aux entreprises.

