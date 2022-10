Sodexo prévoit de renouer avec son activité et ses marges pré-Covid

(AOF) - Sodexo, groupe de restauration collective et des titres de services prépayés, a dévoilé des résultats annuels supérieurs aux prévisions. Le résultat d'exploitation s'est établi à 1,06 milliard d'euros en 2021-2022, contre 578 millions d'euros pour le précédent exercice, en hausse de 73,5% à taux constants. La marge correspondante s'est inscrite à 5%, contre 3,3% un an auparavant. Le groupe visait une marge d'exploitation proche de 5% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 21,13 milliards d'euros, en hausse de 15,7% à taux de change constants.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, clos fin août, le groupe a doublé son résultat net ajusté, à 699 millions d'euros.

Pour l'exercice 2022-2023, Sodexo entend renouer avec son activité et ses marges pré-Covid. Le groupe table ainsi sur une croissance interne comprise entre 8% et 10% et sur une marge d'exploitation proche de 5,5%.

Sodexo entend renouer avec son activité et ses marges pré-Covid. Le groupe table ainsi sur une croissance interne comprise entre 8% et 10% et sur une marge d'exploitation proche de 5,5%.

"L'ensemble de nos activités a enregistré une forte reprise sur l'exercice", a commenté la PDG Sophie Bellon, citée dans le communiqué. "Les marges de nos services sur site se sont améliorées malgré un contexte inflationniste", tandis que "le développement commercial net est élevé et la fidélisation client atteint un niveau record", se félicite-t-elle.

Par ailleurs, le groupe organisera un "Capital Markets Day" le 2 novembre à Paris, afin de présenter la stratégie du groupe pour ses activités de services sur site et sa division Services Avantages & Récompenses, ainsi que ses objectifs à moyen terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts

- Groupe de services aux entreprises, essentiellement sur sites -restauration collective, tickets-repas-, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 17,5 Mds€, généré auprès de 4 types de clientèle -entreprises et administrations pour 52 %, santé et seniors pour 27 %, éducation pour 16 % et services sur sites ;

- 2 grandes zones géographiques –l’Amérique latine pour 38 %, l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie pour 62 % ;

- Modèle de création de valeur par amélioration de la vie des clients, avec la technologie et l'innovation comme accélérateurs ;

- Société détenue à 42,8 % par la famille fondatrice Bellon (57,1 % des droits de vote), Sophie Bellon, étant présidente-directrice générale du conseil d'administration de 12 membres ;

- Solidité financière solide notée A avec un taux d’endettement de 56 % et un effet de levier de 3,8.

Enjeux

- Stratégie « STEP » : rationalisation du portefeuille (présence dans 55 pays contre 80 en 2018), abandon ou renégociation des contrats les moins rentables et standardisation digitale de la gestion des sites ;

- Stratégie d'innovation renforcée par 60 M€ d’investissements en 2021 : digitalisation de l'entreprise : formation intensive des salariés « Digital Passport », Sodexo Data Lab... / offre aux clients : déploiement de Zeta, architecture de plateformes technologiques offrant des solutions digitales de paiement et, sur sites, déploiement d’applications spécifiques (MyWayApp pour les résidents, I PROMISE, BlueFox, The Good Eating Cy...) / écosystème de start-up avec Sodexo Ventures, intervenant notamment en Chine pour l’expérience consommateur (Meican) ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » visant la neutralité carbone en 2025: recul d’ici 2025 de 34 % des émissions carbone (vs 2017) et, d’ici 2050, de 50% des déchets / intégration des PME fournisseurs dans la chaîne de valeur / mise en place « rise with Sodexo » : programme de réduction des déchets alimentaires Wastewatch, réduction des articles à usage unique et des déchets plastiques, alimentation durable et repas « à faible émission de carbone », approvisionnement durable ;

- Avancée de la stratégie de diversification « any food, anytime, anywhere » aux Etats-Unis avec les rachats de Foodie, nourish et de Frontline, distributeur de produits à emporter ;

- Après le transfert au niveau local de la gestion des activités écoles et services, poursuite de la simplification de l’organisation.

Défis

- Action du Comité pour la période de transition, les 4 priorités étant l’optimisation de la croissance aux Etats-Unis, la transformation des modèles de restauration, la gestion du portefeuille et l’efficacité de l’organisation ;

- Réaction à l’inflation des produits alimentaires et de l’énergie : indexation, négociations, arbitrages entre produits et productivité ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : examen des options sur les activités sur site en Russie, inférieures à 1 % du chiffre d’affaires ;

- Objectif 2021-22 d’une croissance interne dans le bas de la fourchette 15-18 % du chiffre d’affaires et d’une marge d’exploitation de 5,2 %.

Services aux entreprises

Les géants de la restauration collective revoient leurs tarifs

Au premier semestre (clos fin mars) de son exercice 2021-2022, Elior a bénéficié d'un bond de près de 20% de son activité à 2,2 milliards d'euros. Néanmoins ses pertes se sont creusées, passant de 53 millions un an plus tôt à 266 millions d'euros, en partie du fait d'une dégradation des marges. Ce mouvement est lié à l'inflation des prix des denrées alimentaire et de l'énergie. Pour y remédier, le groupe a mis en place un programme mondial et systématique de renégociation de toutes les grilles tarifaires avec ses clients.

Quant à Sodexo, les progressions de tarifs ont déjà eu lieu. Durant le troisième trimestre, ils ont augmenté de plus de 5% en glissement annuel. Le groupe s'attend à une augmentation supplémentaire des tarifs de 4 à 5% d'ici la fin de l'année. En dépit d'une forte croissance de ses résultats au premier semestre (clos fin février), le groupe s'est montré prudent pour la seconde partie de l'année du fait d'un environnement qui demeure incertain. Les dirigeants estiment que la marge pré-covid sera à nouveau atteinte en 2023.

Le transport routier veut accélérer sa transition énergétique

Le poids du carburant ne cesse de grimper dans la structure des coûts des transporteurs, alors qu'il représente habituellement 20% du coût de revient. Les acteurs sont bien conscients de la nécessité de réaliser la transition énergétique pour s'affranchir de leur grande dépendance au prix du carburant. Pourtant, les professionnels doivent affronter un manque d'offre de véhicules lourds propres et à des prix abordables. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène est encore trop limité. Quant au GNV (Gaz Naturel Pour Véhicules), si des investissements ont été réalisés dans le passé, les camions au gaz ne roulent pas actuellement compte tenu de l'envolée des prix. Les professionnels demandent donc un accompagnement des pouvoirs publics pour accélérer leur transition.