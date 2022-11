Sodexo: présentation du plan stratégique à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 14:17

(CercleFinance.com) - Sodexo a présenté son plan stratégique à horizon 2025 'visant à générer une croissance durable et rentable et à créer de la valeur pour ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes'.



Sodexo vise +8 à +10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants pour l'exercice 2023 et +6 à +8% de croissance interne du CA pour les exercices 2024 et 2025 avec une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.



Le titre présente un PER sur l'exercice 2022 de près d'environ 20 fois avec un rendement de près de 3%.