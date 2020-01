SODEXO prend une participation majoritaire dans le capital de Connected Space Managemment

(AOF) - Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, prend une participation majoritaire dans le capital de CSM (Connected Space Management), au travers de sa Corp-up Wx, un studio de conseil spécialisé en design d'expérience Workplace. CSM est une start-up française qui a développé une technologie basée sur l'utilisation d'objets connectés. Cette technologie permet une collecte d'informations en temps réel afin de quantifier et d'analyser l'occupation des différents espaces concernés et d'apporter solutions et changements afin d'en améliorer les usages.