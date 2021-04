Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo : première notation 'Baa1' chez Moody's Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a attribué jeudi une première notation d'émetteur 'Baa1' au groupe français de services et de restauration Sodexo, assortie d'une perspective 'stable'. Dans son communiqué, l'agence explique que sa notation repose sur le 'solide' positionnement économique du groupe, ainsi que sur la résistance de ses marchés qui ont bien tenu lors des précédents cycles économiques. 'La notation 'Baa1' avec perspective 'stable' suppose que Sodexo saura largement compenser les effets négatifs de long terme dus à la pandémie de coronavirus sur ses revenus, notamment grâce au travail à distance, même si son plan de redressement stratégique comporte quelques risques d'exécution', explique Eric Kang, l'analyste de Moody's en charge du dossier. L'action Sodexo était en baisse d'environ 1% jeudi à la Bourse de Paris, contre une hausse de l'ordre de 0,5% pour le marché parisien.

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -0.10%